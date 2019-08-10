Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в КрымуГазета.Ru 11:59
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, его сопроводили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра.
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Армия и оружие
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Здоровье
Художники-волонтеры помогают в ремонте больницы в Приморье
Художники-добровольцы оказывают помощь при проведении ремонта в детской клинической больнице №2 во Владивостоке, который ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", они расписывают стены ее отделений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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Общество
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Общество
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Армия и оружие
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
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Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
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Армия и оружие
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Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
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