Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»ТАСС 11:35

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
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