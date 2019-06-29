Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской областиМойка78 29 июня в 15:05

Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства проводит совещание по преодолению последствий стихийного бедствия.

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

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