Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской областиМойка78 29 июня в 15:05

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства проводит совещание по преодолению последствий стихийного бедствия.
Читать в источнике
с чего всё началось

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.
Ведомости29 июня в 10:41

Подробнее о событии

Особый путь России: почему президент из Японии в Минск летел через Братск

РИА Новости01:00

Владимир Путин поставил ряд задач по решению ситуации с дождевыми паводками в Приангарье

IrkutskMedia29 июня в 20:40

Владимир Путин в Братске сделал заявление о ситуации в Иркутской области

Байкал2429 июня в 16:34

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Ведомости29 июня в 10:41

Владимир Путин сегодня посетит Иркутскую область и, возможно, Братск

Братская Студия Телевидения29 июня в 04:21

СМИ сообщили о визите президента России в Приангарье из-за паводка

ИрСити29 июня в 01:34

Источники сообщают о визите Владимира Путина в Иркутскую область

ИркСиб29 июня в 01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Происшествия

Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Обновлено в 02:19
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт

В Екатеринбурге откроют Макаровский мост

В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу

До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.
Обновлено вчера в 23:05
Технологии

Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним

Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после капремонта «Академическую»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал открывшуюся после 11-месячного ремонта станцию метро «Академическая», сообщает spbdnevnik.ru.
Обновлено в 02:42
Спорт

Наталья Виеру: «Мы выполнили задачу минимум на ЧЕ, но это только начало»

Центровая сборной России по баскетболу Наталья Виеру поделилась эмоциями после победы национальной команды над сборной Белоруссии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Обновлено в 02:25
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика

Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

В Ливии объявлена всеобщая мобилизация

Всеобщая мобилизация для противостояния турецким угрозам объявлена ливийским парламентом в воскресенье, 30 июля.
Обновлено вчера в 19:20
Путешествия

В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.
Обновлено в 01:56
Транспорт

«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Водитель высадил из автобуса потерявшегося в Новокузнецке ребенка

В Новокузнецке водитель автобуса высадил из салона плачущего восьмилетнего ребенка, который оказался в транспорте без сопровождающих, и уехал.
Обновлено в 00:34
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Общество

В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах

Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.
Обновлено в 02:32
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено 29 июня в 22:00
Экономика

Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля

С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика

На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии побеждает Ирина Влах

На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии с огромным отрывом побеждает Ирина Влах.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт

Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»

Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика

В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ

В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное