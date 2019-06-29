Политика

Путин провел экстренное совещание в Иркутской областиRuNews24.ru 05:50

Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе. Мероприятие состоялось в здании аэропорта.
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с чего всё началось

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.
Ведомостивчера в 10:41

Подробнее о событии

Владимир Путин о паводках в Иркутской области: развернуть дополнительные пункты временного размещения

КП - Иркутсквчера в 17:12

Путин прибыл в Братск и провел экстренное совещание в связи с паводком

РИА Новости07:26

Владимир Путин поставил ряд задач по решению ситуации с дождевыми паводками в Приангарье

IrkutskMediaвчера в 20:40

Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

Твой Иркутсквчера в 19:11

Шестой день наводнения. Приангарье посетил Путин

ИрСити10:57

Владимир Путин в Братске сделал заявление о ситуации в Иркутской области

Байкал24вчера в 16:34

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Ведомостивчера в 10:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

Обновлено в 08:48
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

Япония может возобновить добычу китов

В 1982 году Япония прекратила добывать китов с коммерческими целями.
Обновлено в 06:34
Спорт

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено в 18:02
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Наука

Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения

Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.
Обновлено в 08:52
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Два кроссовера полностью выгорели ночью в центре Кемерова

В ночь с 30 июня на 1 июля в Кемерове произошел пожар, в результате которого полностью сгорели две иномарки.
Обновлено в 21:40
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Экономика

Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
Футбол

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Обновлено в 17:17
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.
Обновлено в 12:56
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

Обновлено в 05:53
Политика

Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве

Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено в 21:03
Космос

NASA отправит Dragonfly для исследования спутника Сатурна

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил о планах организации отправить космический аппарат Dragonfly для исследования крупнейшего спутника Сатурна — Титана.
Обновлено 27 июня в 21:09
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Футбол

Агент Лазаро подтвердил скорый переход игрока в «Интер»

23-летнего футболиста подпишет «Интер». 1 июля футболист должен пройти медицинское обследование для миланского клуба.
Обновлено в 22:10
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