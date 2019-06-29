Политика
Путин провел экстренное совещание в Иркутской областиRuNews24.ru 05:50
Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе. Мероприятие состоялось в здании аэропорта.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.Ведомостивчера в 10:41
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Владимир Путин поставил ряд задач по решению ситуации с дождевыми паводками в Приангарье
IrkutskMediaвчера в 20:40
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