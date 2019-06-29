Путин провел экстренное совещание в Иркутской областиRuNews24.ru 05:50

Президент Владимир Путин поздно вечером 29 июня провел совещание в городе Братске Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными паводками.

с чего всё началось

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