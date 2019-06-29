Политика

Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС 14:26

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
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с чего всё началось

Путин внепланово прилетел в Иркутскую область

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.
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Владимир Путин в Братске сделал заявление о ситуации в Иркутской области

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Владимир Путин прилетел в Иркутскую область

Твой Иркутск00:33

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Владимир Путин и Максим Топилин прибывают в Иркутскую область 29 июня

Иркутск Сегодня01:05

СМИ сообщили о визите президента России в Приангарье из-за паводка

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Путин внепланово прилетел в Иркутскую область

Ведомости10:41
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Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

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Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Космос

Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой

Обновлено вчера в 11:18
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Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

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Энергетика

Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт

Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
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Музыка

День молодежи с размахом прошел в Волгограде

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Футбол

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На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Футбол

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

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Общество

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Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Культура

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки

Обновлено вчера в 15:21
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено в 17:08
Общество

Тауэрский мост отмечает 125-летие

Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено в 17:06
Политика

Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 в Осаке

На заседании лидеров стран G29 в японской Осаке глава Белого дома Дональд Трамп оказался настолько в хорошем расположении духа, что позволил себе подшутить над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.
Обновлено в 14:12
Автоспорт

Стартовала квалификация на Гран-при Австрии

На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Футбол

Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым

Во время интервью вмешался Карпин.
Обновлено в 15:15
Здоровье

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май

Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Космос

Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая

Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено 27 июня в 01:56
Футбол

Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки.
Обновлено в 15:19
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Лена Хромина закрутила роман после развода

Обновлено в 18:20
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в государственный избирком подписи документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 14:02
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Обновлено в 08:42
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
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