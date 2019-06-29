Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую областьИзвестия 14:29

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 июня, прилетел в Братск (Иркутская область), где проведет совещание по ликвидации последствий наводнения. Глава государства прибыл в регион по пути из японской Осаки, где он участвовал в саммите «большой двадцатки».

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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