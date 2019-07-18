Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую областьРБК 02:37
Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять зарубежные авиарейсы
Минтранс разработал новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам.
Обновлено в 02:44
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
В Сети появился новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».
Обновлено вчера в 17:05
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе
Обновлено в 01:00
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Общество
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.
Обновлено в 01:00
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции
Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 09:55
Транспорт
На Крымском мосту уложили все рельсы
Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Украинка пожаловалась на трудности работы в Польше
Украинка отметила, что трудится официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря.
Обновлено в 00:21
Авто
Nissan представил новый минивэн Serena
Интерьер минивэна Serena в Nissan оставили без изменений, как и моторную гамму.
Обновлено в 02:31
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Экономика
В России повысят НДС на пальмовое масло
Пальмовое масло, напротив, обложат большим налогом – предлагается поднять НДС с 10% на 20% – Эта ставка действует на протяжении 15 лет, эта шкала, которая имеет отношение к детским товарам, детскому питанию, хлебу, молоку, - объяснил спикер ГД РФ.
Обновлено вчера в 13:50
Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре
Запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" запланирован на 19:38 по московскому времени субботы, 20 июля, с первой стартовой площадки ( "Гагаринский старт").
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Туве
В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Razer Phone получит Android 9.0 Pie спустя почти два года после выпуска
Наверняка многие пользователи, сделавшие в свое время выбор в пользу игрового смартфона Razer Phone, уже отчаялись увидеть крупное обновление прошивки.
Обновлено вчера в 23:36