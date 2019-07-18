Политика
Путин прибыл в Иркутскую областьRT на русском 02:02
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения. Глава государства проведёт в регионе совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, в нём примут участие члены правительства, руководители ведомств и муниципалитетов.
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Политика
Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.
Обновлено в 04:00
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб
Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 03:32
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Общество
На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Серябкина призналась, что в момент травли в Сети была опустошена
Певица Ольга Серябкина в Instagram заявила, что в момент травли, которую устроили ей хейтеры, она была опустошена и замкнута.
Обновлено в 03:49
Политика
ВЦИОМ: 85% россиян уверены в необходимости дружбы с Украиной
Большинство россиян (85%) заявляют о важности дружеских отношений с Украиной.
Обновлено в 04:05
Политика
Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Путешествия
На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Происшествия
Челябинцу предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына
Жителю Челябинска предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына – следствие настаивает на аресте 25-летнего мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:19
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
МИД России выступил за расширение «Нормандского формата»
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не против расширения «Нормандского формата» за счет США и Великобритании.
Обновлено в 03:29
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Рябков заявил об угрозе вспышки конфликта в Персидском заливе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нынешняя ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта.
Обновлено в 03:15
Транспорт
В России могут повысить штрафы за задержку багажа или рейса
В настоящее время размер штрафа за задержку багажа или рейса рассчитывается по МРОТ и составляет 25 рублей за час.
Обновлено в 04:26
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18