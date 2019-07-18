с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения. Глава государства проведёт в регионе совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, в нём примут участие члены правительства, руководители ведомств и муниципалитетов.

Политика Зеленский настаивает на освобождении моряков не в порядке обмена Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуть украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы в Керченском проливе, не в порядке обмена.

Экономика Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Происшествия На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Политика Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Общество На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.

Политика Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.

Шоу-бизнес Серябкина призналась, что в момент травли в Сети была опустошена Певица Ольга Серябкина в Instagram заявила, что в момент травли, которую устроили ей хейтеры, она была опустошена и замкнута.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Наука Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов «Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.

Происшествия В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).

Происшествия Челябинцу предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына Жителю Челябинска предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына – следствие настаивает на аресте 25-летнего мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Политика МИД России выступил за расширение «Нормандского формата» В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не против расширения «Нормандского формата» за счет США и Великобритании.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Политика Рябков заявил об угрозе вспышки конфликта в Персидском заливе Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нынешняя ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта.

Транспорт В России могут повысить штрафы за задержку багажа или рейса В настоящее время размер штрафа за задержку багажа или рейса рассчитывается по МРОТ и составляет 25 рублей за час.