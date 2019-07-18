Политика

Путин прибыл в Иркутскую областьRT на русском 02:02

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, пострадавшей от масштабного наводнения. Глава государства проведёт в регионе совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, в нём примут участие члены правительства, руководители ведомств и муниципалитетов.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает
 пресс-служба Кремля.
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