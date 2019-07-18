с чего всё началось

Владимир Путин прибыл в Братск Иркутской области, где глава государства проведет совещание, посвященное ходу ликвидации последствий наводнения в регионе. Насущные проблемы области обсудят члены правительства, главы ведомств, а также руководители муниципальных образований.

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

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