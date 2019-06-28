Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20РИА Новости 20:00
После очередного рабочего заседания лидеров "Группы двадцати" Путин побеседует с президентом Египта, наследным принцем Саудовской Аравии. По итогам саммита президент России намерен дать пресс-конференцию. Визит в Осаку закончится полноценными переговорами с премьер-министром Японии.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати". Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Кансай".РИА Новости20:00
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Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Наука
Вымирающий северный белый носорог появится на свет от умершего самца
Вымирающий северный белый носорог может появиться на свет от умершего самца.
Обновлено в 14:04
Игры
Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:34
Общество
Svenska Dagbladet (Швеция): миграция в корне меняет Швецию (Svenska Dagbladet)
Масштабная миграция последних лет оставила след даже тут.
Обновлено в 18:07
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
«Хочу фигуру, как у Лободы»: Воробьев заставил Калашникову похудеть
По сюжету музыкального мини-фильма Анны Калашниковой «По любви», режиссёром которого выступил Алексей Воробьев, звезде ток-шоу приходится выполнять множество трюков.
Обновлено в 13:40
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Финансы
ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка
Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 20:23
Общество
Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом
Что заставляет людей жить в одном городе, а работать в другом и какая в этом выгода, корреспондент Amic.ru узнал у Геннадия Журавлева, директора строительной компании Новоалтайска.
Обновлено в 20:30
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Экономика
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Политика
Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Финансы
Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар
Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 16:05
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка
Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.
Обновлено в 04:41
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45