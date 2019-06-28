Путин прибыл в Японию на саммит G20РИА Новости 20:00

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати". Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Кансай".

с чего всё началось

После очередного рабочего заседания лидеров "Группы двадцати" Путин побеседует с президентом Египта, наследным принцем Саудовской Аравии. По итогам саммита президент России намерен дать пресс-конференцию. Визит в Осаку закончится полноценными переговорами с премьер-министром Японии.

Путин прибыл в Японию на саммит G20

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