Политика

Путин прибыл на саммит G20 в ЯпониюИзвестия 20:05

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» (G20). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту «Кансай». Встречали Путина мэр Осаки, замминистра иностранных дел Японии и российский посол.
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Путин прибыл в Японию на саммит G20

РБК21:22

Путин отметил важность содействия восстановлению экономики Сирии и возвращению беженцев

ТАСС22:28

Лидеры БРИКС собрались в Осаке перед открытием саммита «Большой двадцатки»

Московский Комсомолец22:15

Путин прибыл на G20 в Японию

Газета.Ru20:02

Путин прибыл в Японию на саммит G20

РИА Новости20:00

Владимир Путин прибыл в Японию

REGNUM20:28

Путин прибыл в Осаку на саммит G20

RT на русском20:17
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика

Путин рассказал, кем восхищается из мировых лидеров

Обновлено в 20:00
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Культура

На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран

Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

«Хочу фигуру, как у Лободы»: Воробьев заставил Калашникову похудеть

По сюжету музыкального мини-фильма Анны Калашниковой «По любви», режиссёром которого выступил Алексей Воробьев, звезде ток-шоу приходится выполнять множество трюков.
Обновлено в 13:40
Здоровье

Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей

Обновлено в 18:51
Баскетбол

Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

Обновлено в 14:14
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.
Обновлено в 12:31
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика

Климкин обнародовал ноты России и Украины

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Политика

Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными

Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Происшествия

СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»

Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Врачам удалось спасти девочку с остановившимся на шесть дней сердцем

Обновлено в 06:30
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено в 04:12
Политика

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Авто

В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur

Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Экономика

Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села

Александр Романенко рассказал, как государство будет помогать селянам Алтайский край станет частью глобального проекта по реанимации сел.
Обновлено в 20:44
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Кино

Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат-3»

Обновлено в 08:28
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