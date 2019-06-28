Путин прибыл на саммит G20 в ЯпониюИзвестия 20:05

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где 28 июня стартует саммит «Большой двадцатки» (G20). Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту «Кансай». Встречали Путина мэр Осаки, замминистра иностранных дел Японии и российский посол.

Путин прибыл на саммит G20 в Японию

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