Политика
Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой РимскимРИА Новости 08:05
Президент России Владимир Путин прибыл в Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском. Путин в четверг прибыл в Италию с официальным визитом. Как ожидается, на встрече будут затронуты международные темы, в частности, Сирия, Украина и гуманитарные проекты в Донбассе.
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Поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви, данный вопрос нужно рассматривать нами, в частности, вместе с представителями нашей церкви. Но пока не имеется в виду его обсуждать.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс вчера в 11:05
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Общество
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Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
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Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
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Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по запросу США
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Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
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Нейросеть поможет найти неэкологичные автомобили в России
Как сообщает портал «Известия» со ссылкой на НТИ «Автонет», в 2021 году планируется ввести на дорогах России специальную систему с камерами, которая будет вычислять машины с низким экологическим классом.
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Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
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Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Россия выразила протест Японии после G20
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Происшествия
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Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»
Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.
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Авто
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Обновлено вчера в 05:38
Авто
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В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
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Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
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Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал преимущества электронных трудовых книжек для россиян.
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
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