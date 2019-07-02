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Президент России Владимир Путин прибыл в Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском. Путин в четверг прибыл в Италию с официальным визитом. Как ожидается, на встрече будут затронуты международные темы, в частности, Сирия, Украина и гуманитарные проекты в Донбассе.

Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

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