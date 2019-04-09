Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форумеТАСС 05:53
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Глава государства выступит на пленарном заседании Арктического форума.
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Россия не вмешивалась ни в какие выборы. Это полный бред, рассчитанный на внутреннюю аудиторию.
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Песков рассказал о встречах Путина, которые запланированы на Арктическом форуме
Народные новости07:04
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