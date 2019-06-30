Политика

Путин прибыл в Минск закрывать II Европейские игрыREGNUM 07:03

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 30 июня, прибыл в столицу Белоруссии на церемонию закрытия II Европейских игр. На эту церемонию президента России пригласил глава Белоруссии Александр Лукашенко ещё 25 июня.
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Путин прибыл в Минск

Взгляд.ру03:56

Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр

Телеканал 360°06:04

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Life.ru03:55

Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

Коммерсантъ04:17

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Говорит Москва03:56

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Газета.Ru04:45

Путин прибыл в Минск

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон

Путин прилетит в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр

КП - Беларусь04:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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