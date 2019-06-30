Политика
Путин прибыл в Минск закрывать II Европейские игрыREGNUM 07:03
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 30 июня, прибыл в столицу Белоруссии на церемонию закрытия II Европейских игр. На эту церемонию президента России пригласил глава Белоруссии Александр Лукашенко ещё 25 июня.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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