Политика

Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игрSputnik Эстония 05:10

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия вторых Европейских игр в Минске. В столицу Беларуси глава российского государства прибыл в воскресенье, 30 июня. На закрытие "Евроигр-2019" Владимира Путина 25 июня пригласил его белорусский коллега Александр Лукашенко.
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Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ТАСС03:51

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Путин прибыл в Минск

Взгляд.ру03:56

Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр

Телеканал 360°06:04

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Газета.Ru04:45

Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

Коммерсантъ04:17

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Говорит Москва03:56

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Life.ru03:55

Путин прибыл в Минск

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон

Путин прилетит в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр

КП - Беларусь04:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика

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