Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игрSputnik Эстония 05:10

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия вторых Европейских игр в Минске. В столицу Беларуси глава российского государства прибыл в воскресенье, 30 июня. На закрытие "Евроигр-2019" Владимира Путина 25 июня пригласил его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игр

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