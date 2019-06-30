Политика
Владимир Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игрSputnik Эстония 05:10
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия вторых Европейских игр в Минске. В столицу Беларуси глава российского государства прибыл в воскресенье, 30 июня. На закрытие "Евроигр-2019" Владимира Путина 25 июня пригласил его белорусский коллега Александр Лукашенко.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
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