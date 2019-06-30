Политика

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игрГазета.Ru 04:45

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости". На мероприятия главу российского государства пригласил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. 28 июня в столицу Европейских игр прибыл президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
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Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ТАСС03:51

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Путин прибыл в Минск

Взгляд.ру03:56

Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр

Телеканал 360°06:04

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Life.ru03:55

Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

Коммерсантъ04:17

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Говорит Москва03:56

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Газета.Ru04:45

Путин прибыл в Минск

ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон

Путин прилетит в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр

КП - Беларусь04:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
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