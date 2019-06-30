Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игрГазета.Ru 04:45
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости". На мероприятия главу российского государства пригласил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. 28 июня в столицу Европейских игр прибыл президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.ТАСС03:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
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