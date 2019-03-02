Спорт
Путин прибыл в Красноярск на открытие УниверсиадыИзвестия 07:19
Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.
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Президент будет в Красноярске с 2 по 3 марта и посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. Также в планах президента посещение одного из спортивных мероприятий и встреча с членами исполнительного комитета FISU.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 07:26
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