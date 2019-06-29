Политика

Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС 14:26

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
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с чего всё началось

Путин внепланово прилетел в Иркутскую область

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.
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Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

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СМИ сообщили о визите президента России в Приангарье из-за паводка

ИрСити01:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Политика

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Общество

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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Политика

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Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
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Отношение у диетологов к лапше быстрого приготовления двоякое, отмечает врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
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Обновлено в 21:21
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Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

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Специалисты британского Королевского колледжа акушерства и гинекологии назвали главные риски рождения детей в зрелом возрасте.
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