Политика
Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС 14:26
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
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с чего всё началось
Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.Ведомости10:41
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Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
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