Политика

Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС вчера в 14:26

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
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с чего всё началось

Путин внепланово прилетел в Иркутскую область

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.
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Сибирские Новостивчера в 11:14

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Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

Твой Иркутсквчера в 19:11

Владимир Путин и Максим Топилин прибывают в Иркутскую область 29 июня

Иркутск Сегоднявчера в 01:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:09, Вашингтон
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Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

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Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Авто

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Происшествия

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В Иркутской области более 1,7 тысячи домов, в которых проживали более четырех тысяч человек, остаются подтопленными.
Обновлено в 00:41
Общество

За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»

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Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
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Происшествия

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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Кино

Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»

Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Подарившего УрГЭУ «золотой» туалет бизнесмена наградили знаком отличия

В начале 2018 года Вешкурцев подарил УрГЭУ «золотой» туалет.
Обновлено в 00:46
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии

В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Тихоокеанскому флоту передали модернизированный атомный крейсер «Омск»

Тихоокеанский флот получил модернизированный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".
Обновлено вчера в 23:47
Космос

Земляне отмечают День астероида

30 июня во всем мире отмечают День астероида.
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Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
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Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

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Общество

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Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Общество

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Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

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Футбол

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"Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".
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Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

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Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском

В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 16:46
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

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Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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