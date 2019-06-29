Политика

Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС вчера в 14:26

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
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с чего всё началось

Путин внепланово прилетел в Иркутскую область

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.
Ведомостивчера в 10:41

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Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Сибирские Новостивчера в 11:14

Владимир Путин о эпидобстановке в подтопленных районах Иркутской области: Нужно держать ситуацию под контролем

КП - Иркутсквчера в 16:38

Владимир Путин в Братске сделал заявление о ситуации в Иркутской области

Байкал24вчера в 16:34

Путин внепланово прилетел в Иркутскую область

Ведомостивчера в 10:41

Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

Твой Иркутсквчера в 19:11

Владимир Путин и Максим Топилин прибывают в Иркутскую область 29 июня

Иркутск Сегоднявчера в 01:05

СМИ сообщили о визите президента России в Приангарье из-за паводка

ИрСитивчера в 01:34
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Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Обновлено вчера в 17:21
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен

Обновлено в 02:09
Теннис

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс заняла 10-е место в обновленном рейтинге WTA.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено в 01:43
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено вчера в 00:02
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Милана» Родригесом

«Барселона» включила в список своих трансферных целей левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 17:44
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Наука

Хайнаньские специалисты создали передовую систему производства кофе

Группа из девяти специалистов под руководством Китайской академии тропического сельского хозяйства создала на Хайнане передовую систему по производству кофе.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 01:42
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено 28 июня в 13:00
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

На перекрестке в Стрельне «Хонду» разорвало пополам. Водитель погиб

По данным отдела пропаганды УГИБДД в 19:40 на регулируемом перекрёстке Санкт-Петербургского шоссе и Красносельского шоссе в Стрельне 39-летний мужчина, управляя автомобилем "Хонда", двигался по неустановленному сигналу светофора.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено вчера в 20:05
Политика

Освобожденного из плена украинца задержала СБУ

Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
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