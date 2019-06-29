Политика

Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС вчера в 14:26

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.
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с чего всё началось

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.
Ведомостивчера в 10:41

Подробнее о событии

Владимир Путин поставил ряд задач по решению ситуации с дождевыми паводками в Приангарье

IrkutskMediaвчера в 20:40

Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

Твой Иркутсквчера в 19:11

Путин внепланово посетил Иркутскую область

Ведомостивчера в 10:41

Владимир Путин о паводках в Иркутской области: развернуть дополнительные пункты временного размещения

КП - Иркутсквчера в 17:12

Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Сибирские Новостивчера в 11:14

Владимир Путин и Максим Топилин прибывают в Иркутскую область 29 июня

Иркутск Сегоднявчера в 01:05

СМИ сообщили о визите президента России в Приангарье из-за паводка

ИрСитивчера в 01:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды

На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Тело погибшей в мае туристки найдено на Алтае

Обновлено вчера в 07:12
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Происшествия

В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

Гастроэнтеролог развеяла главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление лапши быстрого приготовления не всегда наносит однозначный вред организму, вопреки расхожему убеждению.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где планирует посетить закрытие II Европейских игр.
Обновлено в 03:55
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено вчера в 20:05
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова опровергла слухи о своем алкоголизме

Марина Хлебникова впервые прокомментировала появившиеся в прессе слухи о своем затяжном алкоголизме.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено вчера в 22:09
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Путин показал Меркель ее место на G20

Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Футбол

Игрок «Ахмата» отреагировал на приход в клуб Дениса Глушакова

Обновлено вчера в 07:23
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
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