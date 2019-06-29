Путин прибыл в Иркутскую областьТАСС вчера в 14:26

Путин прилетел в Братск по пути из Японии, где два дня, 28 и 29 июня, принимал участие в саммите G20 в Осаке. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Зиничеву вылететь в Иркутскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.

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