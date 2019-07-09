Политика
GMIS-2019 в Екатеринбурге открыли роботы без Путина и КуйвашеваАиФ Урал 03:14
Саммит GMIS-2019 стартовал без участия президента России Владимира Путина, который сегодня намерен прилететь в Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также отсутствовал на мероприятии. Очевидно, свердловский губернатор в данный момент занимается встречей главы государства.
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Место главного международного саммита выбрано не случайно. Екатеринбург по праву претендует на звание не только столицы Урала, но и промышленной столицы России. Вся история региона неразрывно связана с историей становления и развития отечественной промышленности.
— Дмитрий Козак, российский политикЕвропейско-Азиатские новости 03:27
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В Екатеринбурге стартовал саммит GMIS, на котором ждут Путина
Московский Комсомолец Екатеринбург02:19
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Политика
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Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия
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Обновлено 07 июля в 03:43
Авто
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Большинство россиян считают обычным подбрасывание наркотиков полицией
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Обновлено в 01:59
Экономика
Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты
Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК.
Обновлено в 09:16
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с Глинкиным
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Момент извержения вулкана на Курилах попал на снимки со спутника
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Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
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Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
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Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
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Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
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Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
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Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане
Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.
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