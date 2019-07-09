Место главного международного саммита выбрано не случайно. Екатеринбург по праву претендует на звание не только столицы Урала, но и промышленной столицы России. Вся история региона неразрывно связана с историей становления и развития отечественной промышленности.

Саммит GMIS-2019 стартовал без участия президента России Владимира Путина, который сегодня намерен прилететь в Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также отсутствовал на мероприятии. Очевидно, свердловский губернатор в данный момент занимается встречей главы государства.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

GMIS-2019 в Екатеринбурге открыли роботы без Путина и Куйвашева

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