Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в ЗабайкальеРИА Новости 18:28

Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.

Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье

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