Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в ЗабайкальеРИА Новости 18:28
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
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Энергетика
Польша приостановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин вылетел из Читы во Владивосток
Президент России Владимир Путин вылетел из Читы во Владивосток, где через пару часов состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил 25 апреля телеграм-канал RIA_KremlinPool.
Обновлено в 20:08
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года
Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:54
Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь
Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин ожидает, что соглашение между ЕАЭС и Китаем вступит в силу в ближайшее время
Президент РФ Владимир Путин надеется, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР И ЕАЭС вступит в силу уже в ближайшие несколько месяцев, пишет ФАН.
Обновлено в 20:37
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Космос
Сейсмометр впервые зафиксировал землетрясение на Марсе
Сейсмометр SEIS, установленный на американском посадочном аппарате InSight, впервые в истории космических исследований зафиксировал землетрясение на Марсе.
Обновлено вчера в 14:35
Единоборства
Олейник может выбыть надолго из-за полученной в бое с Оверимом травмы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник получил серьезное повреждение в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:48
Футбол
«Ахмат» и «Краснодар» победителя не выявили
Матчем в Грозном между местным "Ахматом" и "Краснодаром" начался двадцать пятый тур чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Политика
Названа главная угроза человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин: Вопрос пенсионной реформы нельзя перекладывать на простого человека
Напомним, в России с 1 января 2019 года ступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:08
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Жилье Владивостока: ничего себе стоимость
Простой расчет Генеральный директор ООО "Стройзаказ" Олег Пикалов приводит расчеты по дому в академгородке, который заложила его компания.
Обновлено в 19:09
Политика
Порошенко в США назвали жертвой антироссийской политики
Антироссийская политика, проводимая в течение первого срока действующим главой Украины Петром Порошенко, стала причиной его провала на выборах президента страны.
Обновлено в 21:07