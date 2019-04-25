Путин прибыл на встречу с Ким Чен ЫномСвободная Пресса вчера в 23:32

Президент России прилетел во Владивосток, где должна состояться его встреча с лидером КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Для северокорейского вождя это первый официальный визит в Россию.

Путин прибыл на встречу с Ким Чен Ыном

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