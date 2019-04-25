Политика
Путин прибыл на встречу с Ким Чен ЫномСвободная Пресса вчера в 23:32
Президент России прилетел во Владивосток, где должна состояться его встреча с лидером КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Для северокорейского вождя это первый официальный визит в Россию.
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Происшествия
Три человека погибли на пожаре в Волгоградской области
Тела трех человек обнаружены на месте пожара в жилом частном доме на хуторе Амелино Фроловского района Волгоградской области в ночь на 25 апреля.
Обновлено в 02:31
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Ким Чен Ын назвал Россию дружественным и великим соседом
Обновлено в 02:18
Транспорт
В Петербурге у частного трамвая «Чижик» появится два новых маршрута
До начала сентября в Санкт-Петербурге у частного трамвая «Чижик» появится два новых маршрута - № 63 по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и № 59 по улице Потапова до нового трамвайного депо.
Обновлено в 02:18
Экономика
Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Технологии
Airbnb собирается создать киностудию
«Брайан хочет создать студию», — отметил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Обновлено вчера в 07:17
Хоккей
Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли
"Каролина Харрикейнз" стала последним участником второго раунда полей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как одолела "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Музыка
Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания
Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
В Прикарпатье четверть всех детей, заболевших корью, имели фальшивые справки о вакцинации
В Ивано-Франковской облгосадминистрации заявили, что среди детей, заболевших корью в регионе, 23% имели фальшивые справки о вакцинации.
Обновлено в 02:24
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Технологии
Система «Мир» заинтересовалась оплатой покупок с помощью скана лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 03:03
Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Футбол
«Открытие Арена» признана лучшим стадионом России в 2018 году
В 2018 году стадион «Открытие Арена» принял пять матчей чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков
Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков Рост атак на корпоративных клиентов банков в 2018 году составил 89%, отмечается в аналитическом отчете Solar JSOC.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03