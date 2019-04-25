Политика
Путин прибыл на встречу с Ким Чен ЫномСвободная Пресса вчера в 23:32
Президент России прилетел во Владивосток, где должна состояться его встреча с лидером КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Для северокорейского вождя это первый официальный визит в Россию.
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Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 04:09
Общество
Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»
Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
Обновлено в 03:46
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:24
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Общество
Суд отказал Резнику в апелляции по иску к Беглову
Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутата Законодательного собрания Максима Резника по иску к врио губернатора Александру Беглову - в силе осталось решение Смольнинского районного суда.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца
Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Политика
В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами
В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено вчера в 19:47
Авто
Опубликованы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:18
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Авто
Уходя в прошлое, Mitsubishi Pajero попрощался спецверсией
Mitsubishi Pajero Final Edition для Японии Ровно год назад был прекращен выпуск короткобазных Pajero, и тогда же на немецкий рынок была поставлена ограниченная партия (1000 экз.) "прощальной" версии обеих модификаций, хотя длиннобазник еще оставался на конвейере.
Обновлено в 02:54
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Обновлено в 03:21
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46