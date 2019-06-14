Политика

Путин прибыл на саммит в ДушанбеГазета.Ru вчера в 11:47

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает РИА "Новости".
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