Путин прибыл на саммит в ДушанбеГазета.Ru вчера в 11:47

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин прибыл на саммит в Душанбе

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