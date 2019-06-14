Политика
Путин прибыл на саммит в ДушанбеГазета.Ru вчера в 11:47
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:37, Вашингтон
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Главы государств начали саммит ШОС
Как отмечает "МИР 24" со ссылкой на РИА Новости, российский президент Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Последствия вступления Украины в НАТО назвали в Раде
Депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что в случае вступления Украины в НАТО она потеряет свою независимость.
Обновлено в 01:05
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Замужняя Настя Каменских выложила полностью обнаженное фото
32-летняя Настя Каменских опубликовала в своем «Инстаграм» обнаженное фото.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса
Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Культура
В Выборге пройдет фестиваль в честь 75-летия освобождения города
В Выборге впервые пройдет фестиваль, приуроченный к 75-летию освобождения города.
Обновлено в 01:18
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Центр Берлина экстренно эвакуировали из-за бомбы
Около трех тысяч человек эвакуировали из центра Берлина после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:03
Общество
Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС
Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Кино
"Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?"
Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Злоумышленники ранили ножом двух мужчин в магазине на западе Москвы
Инцидент произошел 14 июня в продуктовом магазине на западе столицы на улице Озерной, дом 26.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено вчера в 01:13
Общество
Нанесённый во время протестов в Екатеринбурге ущерб забору вокруг стройки храма оценили почти в 1 млн рублей
Обновлено в 01:44
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором она ест цветы.
Обновлено в 01:59
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22