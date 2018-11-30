Политика

Мировые лидеры готовятся к сложным переговорам на саммите G20
НТВ
08:43

Центр мировой политики на два дня переместился в Буэнос-Айрес, где стартует саммит «большой двадцатки». Переговоры, по оценкам экспертов, будут сложными. К этому моменту большинство лидеров стран-участниц G20 уже прибыли в Буэнос-Айрес.
НТВ08:43

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Владимир Путин в числе других участников предстоящего саммита Большой двадцатки прибыл в Аргентину

Эхо Москвы10:21

Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

URA.Ru08:13

Президент России прибыл в Буэнос-Айрес

Вести.Ru07:20

Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

RT на русском06:56

Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

РИА Новости06:55

Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

ТАСС06:54

Владимир Путин отправляется в Аргентину на саммит большой «двадцатки»

TV BRICSвчера в 08:28
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:31, Ашберн
Политика

Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20

Обновлено в 12:15
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Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков

Главы МИД государств Группы семи призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в районе Керчи.
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В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 11:44
Политика

Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»

Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву.
Обновлено в 12:03
Политика

Макрон прибыл на саммит G20 в Аргентину, но его никто не встретил

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после того, как уведомят об этом российские власти.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 12:23
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Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.
Обновлено в 11:04
Политика

Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму

Главы государств БРИКС на полях G20 призвали членов ВТО противостоять протекционизму, говорится в заявлении для СМИ.
Обновлено в 12:13
Политика

ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки лайнера Меркель

Обновлено в 09:55
Политика

Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане

Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Обновлено в 11:59
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Лисин избран главой Международной федерации стрелкового спорта

Президент Стрелкового союза России (ССР) и Европейской стрелковой конфедерации (ESC) Владимир Лисин избран на пост главы Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), сообщается в официальном микроблоге ISSF в Twitter.
Обновлено в 12:19
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Суд в США подтвердил отказ «Касперскому» в иске о запрете продукции

Апелляционный суд столичного округа Колумбия согласился с решением нижестоящего суда, который запретил использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в госучреждениях США.
Обновлено в 11:55
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