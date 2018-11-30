Политика
Мировые лидеры готовятся к сложным переговорам на саммите G20
Мировые лидеры готовятся к сложным переговорам на саммите G20НТВ08:43
Центр мировой политики на два дня переместился в Буэнос-Айрес, где стартует саммит «большой двадцатки». Переговоры, по оценкам экспертов, будут сложными. К этому моменту большинство лидеров стран-участниц G20 уже прибыли в Буэнос-Айрес.
НТВ08:43
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