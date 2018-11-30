Политика

Путин прибыл на саммит G20 в Аргентине
Rambler News Service
09:00

Президент России Владимир Путин прибыл в Центр Коста Сальгеро в Буэнос-Айресе, где проходит саммит лидеров стран «Группы двадцати», передаёт корреспондент RNS.
Rambler News Service09:00

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Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

URA.Ru08:13

Президент России прибыл в Буэнос-Айрес

Вести.Ru07:20

Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

RT на русском06:56

Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

РИА Новости06:55

Владимир Путин прибыл в Аргентину

REGNUM07:09

Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

ТАСС06:54

Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Буэнос-Айрес

Говорит Москва07:12
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика

Песков рассказал, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на G20

Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под предлогом учений усиливает войска у границ России

Североатлантический альянс под предлогом проведения военных маневров концентрирует войска и тяжелую технику в странах, граничащих с Россией, заявил 30 ноября заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 13:36
Политика

Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам

Украина в рамках военного положения ограничит права граждан РФ. Взрослым мужчинам из России уже запретили въезд в страну.
Обновлено в 13:24
Политика

Главы МИД G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков

Главы МИД государств Группы семи призвали Москву отпустить украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в районе Керчи.
Обновлено в 13:36
Политика

Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»

Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву.
Обновлено в 13:30
Политика

СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 13:36
Политика

Макрон прибыл на саммит G20 в Аргентину, но его никто не встретил

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Обновлено в 13:24
Политика

Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД

В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 13:27
Политика

Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму

Обновлено в 13:45
Политика

Суд отклонил иск Касперского из-за запрета софта для госучреждений США

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне оставил в силе запрет на использование софта «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях, отклонив иск российской компании.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане

Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Обновлено в 13:18
Политика

В США заявили, что расследование Мюллера подрывает отношения с Россией

Расследование «российского вмешательства» под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера подрывает отношения Вашингтона и Москвы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 11:55
Политика

Миллиардер Лисин возглавил Международную федерацию спортивной стрельбы

Основной владелец и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:37
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