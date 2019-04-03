Политика
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-BenzИзвестия 07:05
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. В среду, 3 апреля, здесь состоится торжественная церемония открытия предприятия.
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Путин на автомобиле проекта «Кортеж» приехал на подмосковный завод Mercedes
Московский Комсомолец06:55
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО
Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
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Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
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Спорт
МОК намерен перераспределить олимпийские медали Зубкова в течение года
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести церемонию перераспределения наград Сочи-2014 в бобслее в течение года.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Авто
Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
Новинка использует инновационную для компании Ford модульную платформу для кроссовером С2, которая также используется для нового Ford Focus и позволила автомобилю стать длиннее, шире и увеличить колесную базу на 20 мм.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Политика
Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей
Почему люди не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Здоровье
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей
Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Самаре горит склад с кабельной продукцией на 1000 кв. метров
Известно, что возгорание возникло на складе с кабельной продукцией.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 08:04
Авто
Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан
В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Общество
Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»
Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Происшествия
Неизвестные в Москве устроили ДТП и угнали «Газель» с партией носков
Неизвестные в Москве устроили ДТП и похитили «Газель» с партией носков.
Обновлено в 07:47
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика
В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Россиян призвали уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
В Совете Федерации прокомментировали данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 08:08
Наука
Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии
Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Семья школьницы, написавшей письмо Путину, переехала в собственный дом
Обновлено вчера в 17:29
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27