Политика

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-BenzИзвестия 07:05

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. В среду, 3 апреля, здесь состоится торжественная церемония открытия предприятия.
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Путин приехал на открытие завода Mercedes на Aurus

Телеканал 360°07:11

Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus

RT на русском07:06

Мантуров первым из министров пересел на Aurus

ТАСС07:10

Путин на автомобиле проекта «Кортеж» приехал на подмосковный завод Mercedes

Московский Комсомолец06:55

Мантуров пересел на Aurus

РИА Новости05:54

Путин приехал на подмосковный завод Mercedes на Aurus — видео

Life.ru06:53

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Известия07:05
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО

Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Спорт

МОК намерен перераспределить олимпийские медали Зубкова в течение года

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести церемонию перераспределения наград Сочи-2014 в бобслее в течение года.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Авто

Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Новинка использует инновационную для компании Ford модульную платформу для кроссовером С2, которая также используется для нового Ford Focus и позволила автомобилю стать длиннее, шире и увеличить колесную базу на 20 мм.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Политика

Встреча президентов России и Эстонии запланирована на 18 апреля

Обновлено в 07:45
Здоровье

Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

Почему люди не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Здоровье

В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей

Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Самаре горит склад с кабельной продукцией на 1000 кв. метров

Известно, что возгорание возникло на складе с кабельной продукцией.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Авто

Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан

В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Общество

Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Происшествия

Неизвестные в Москве устроили ДТП и угнали «Газель» с партией носков

Неизвестные в Москве устроили ДТП и похитили «Газель» с партией носков.
Обновлено в 07:47
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Баскетбол

Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика

В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Россиян призвали уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

В Совете Федерации прокомментировали данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 08:08
Наука

Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии

Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Семья школьницы, написавшей письмо Путину, переехала в собственный дом

Обновлено вчера в 17:29
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
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