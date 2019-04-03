Политика
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-BenzИзвестия 07:05
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. В среду, 3 апреля, здесь состоится торжественная церемония открытия предприятия.
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Mercedes не будет разочарован в том, как идет работа и бизнес в России. Компания имеет опыт, работая с ГАЗ и КамАЗ. Я, ваш покорный слуга, пользовался и пользуюсь этим автомобилем, который зарекомендовал себя как качественный автомобиль. Эти машины будут пользоваться популярностью у россиян.
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Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Футбол
Юрий Семин: «На Миранчуке был пенальти»
Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 15:03
Авто
Новый Changan CS95 появился в продаже
Китайский концерн объявил о начале продаж модернизированного кроссовера Changan CS95, в котором значительно преобразился экстерьер.
Обновлено в 08:31
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
Илья Воробьев: «Давайте исключим вопрос о Дацюке на пресс-конференциях»
Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
Обновлено в 15:43
Политика
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Кино
Скончался актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:46
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Здоровье
Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко
Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:04
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика
Выявлены шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:06
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Экономика
Россиян могут обложить 5 новыми налогами
Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс РФ пяти новых глав: об экологическом налоге, утилизационном сборе, налоге с операторов связи, сборе с пользователей автомобильных дорог и гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 04:05
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Политика
Гуайдо лишили неприкосновенности
Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение о лишении лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности, сообщает 2 апреля Reuters со ссылкой на председателя Нацсобрания Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 04:44
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию
Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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Футбол
На комментатора Василия Уткина напали
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Наука
Ученые нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20