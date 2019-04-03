Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-BenzИзвестия 07:05

Mercedes не будет разочарован в том, как идет работа и бизнес в России. Компания имеет опыт, работая с ГАЗ и КамАЗ. Я, ваш покорный слуга, пользовался и пользуюсь этим автомобилем, который зарекомендовал себя как качественный автомобиль. Эти машины будут пользоваться популярностью у россиян.

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. В среду, 3 апреля, здесь состоится торжественная церемония открытия предприятия.

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

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