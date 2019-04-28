Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа СпасителяГазета.Ru вчера в 17:21
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости". Кроме президента в храме также присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
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Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы
Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Общество
Арктический воздух принесет похолодание в Москву
Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
Обновлено в 01:33
Космос
Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля
По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Общество
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:57
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:43
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия
ИГ взяло ответственность за пятничные взрывы на Шри-Ланке
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, произошедших 26 апреля.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300
Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинский военный напился и подорвался на мине, которая была ранее установлена его же сослуживцами.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Диетологи рассказали, как сохранить фигуру во время праздников
Диетологи рассказали несколько правил, которые помогут сберечь фигуру во время праздников.
Обновлено в 03:08
Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией
Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40