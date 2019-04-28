Религия
Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа СпасителяРБК вчера в 17:34
Богослужение проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первые лица государства по сложившейся традиции ежегодно посещают пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В прошлом году Путин и Медведев с супругой также были на праздничном богослужении.
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Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:55
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы
Обновлено в 06:50
Происшествия
ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ
Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Общество
Порт «Морской фасад» принял в этом году первый круизный лайнер
Пассажирский порт «Морской фасад» принял первый в 2019 году круизный лайнер.
Обновлено в 06:42
Религия
Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху
Обновлено в 06:48
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился в третий раз
Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
Обновлено вчера в 12:38
Гаджеты
На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019
На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00