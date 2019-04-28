Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа СпасителяРБК вчера в 17:34

Богослужение проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первые лица государства по сложившейся традиции ежегодно посещают пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В прошлом году Путин и Медведев с супругой также были на праздничном богослужении.

Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя

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