Религия

Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа СпасителяРБК вчера в 17:34

Богослужение проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первые лица государства по сложившейся традиции ежегодно посещают пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В прошлом году Путин и Медведев с супругой также были на праздничном богослужении.
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Путин и Медведев встретили Пасху разговорами о работе

Московский Комсомолец03:15

Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

Эхо Москвы04:00

Путин и Медведев пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Интерфаксвчера в 17:09

Путин и Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Коммерсантъвчера в 18:58

Медведев поздравил православных христиан с Пасхой

РИА Новостивчера в 18:38

В храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение

RT на русском02:00

Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

ТАССвчера в 17:07
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Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Религия

В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Певица МакSим после ДТП потеряла память

Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
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Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
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Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев поделился умилительным видео с 5-летним сыном

Обновлено в 06:20
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:55
Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
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Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы

Обновлено в 06:50
Происшествия

ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ

Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Общество

Порт «Морской фасад» принял в этом году первый круизный лайнер

Пассажирский порт «Морской фасад» принял первый в 2019 году круизный лайнер.
Обновлено в 06:42
Религия

Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху

Обновлено в 06:48
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
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Автоспорт

Райкконен будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился в третий раз

Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
Обновлено вчера в 12:38
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На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019

На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
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