Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа СпасителяГазета.Ru вчера в 17:21
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости". Кроме президента в храме также присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
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Пасхальные тайны Путина: является ли президент верующим человеком
Московский Комсомолец26 апреля в 09:58
Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
RT на русскомвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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