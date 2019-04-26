Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа СпасителяГазета.Ru вчера в 17:21

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости". Кроме президента в храме также присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

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