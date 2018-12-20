Экономика

Путин допустил повышение цен на бензин в 2019 году
Политика Сегодня
06:19

Рост цен возможен из-за повышения НДС, пояснил президент России в ходе пресс-конференции. Рост НДС в начале 2019 года составит 1-1,5%, отметил глава государства. Президент также затронул вопрос о подорожании цен на бензин в текущем году.
Политика Сегодня06:19
Владимир Путин
Действительно, должна быть мягкая корректировка в районе 1-1,5%, не более того. А дальше Правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке, на мировом рынке и на российской рынке.
— Владимир ПутинПарламентская газета 06:36

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