Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМДRT на русском 11:35
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Политика
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
Обновлено в 13:09
Политика
Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп, высказываясь о вооруженных нападениях на людей в Эль-Пасо и Дейтоне в минувшие выходные, заявил о необходимости высшей меры наказания для людей, причастных к массовым убийствам и к преступлениям на почве нетерпимости, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:57
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено в 12:11
Космос
Приступы паники и амнезия: что грозит астронавтам на пути к Марсу
Чем дольше будет длиться полёт, тем выше риск проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика
Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 13:56
Наука
Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего
Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Авто
Европейский авторынок сократился впервые за пять лет
Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) подвела итоги первого полугодия и убедилась, что продажи новых автомобилей в Евросоюзе впервые с 2014-го сократились — на 3,1% (до 8 183 562 машин).
Обновлено в 06:40
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Политика
Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи 6 августа
Обновлено в 10:13
Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Почему не нужно стучать по спине человека, который подавился
Врачи дали рекомендации о том, как следует помогать человеку, который подавился едой.
Обновлено в 13:16
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами
В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
Обновлено в 15:54
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании ТЦ МЕГА — Белая Дача в Подмосковье
Неизвестные сообщили о минировании торгово-развлекательного центра МЕГА — Белая дача.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Девять человек погибли из-за селя в горах Китая
Обновлено в 03:15
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23