Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Финансы ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

Технологии Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G Многие новые пользователи 5G заявляются, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.

Политика Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.

Происшествия После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.

Футбол «Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России Грозненский "Ахмат" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.

Армия и оружие В Рязани стартовал «Авиадартс-2019» В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Политика Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Гаджеты Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2 Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.

Политика Коломойский встретился с Порошенко Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Экономика Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».