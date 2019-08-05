Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМДРИА Новости 18:02

Договоры ДРСМД и СНВ-3 Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие второго августа по инициативе США. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва отвергает все обвинения.
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