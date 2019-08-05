Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

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