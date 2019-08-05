Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМДRT на русском 11:35
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер
Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.
Обновлено в 16:08
Технологии
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:03
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Наука
Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Вашингтон не приемлет решение Анкары насчет военной операции в Сирии
Глава пресс-службы Государственного департамента Америки Морган Ортэгус заявила, что односторонние военные действия в Сирии вызывают серьезное беспокойство, так как поблизости могут находиться американские военнослужащие.
Обновлено в 03:38
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Экономика
Медведев поручил Минфину настроить систему управления финансами «Электронный бюджет»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину проанализировать жалобы регионов и донастроить работу системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Обновлено в 13:23
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Сибирские расчеты С-300 поразили более 10 мишеней на учениях в Астрахани
Обновлено в 17:50
Политика
Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.
Обновлено в 15:03
Происшествия
ТРЦ «Мега—Белая Дача» в Котельниках эвакуирован из-за угрозы взрыва
Около 5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Мега—Белая Дача» в городском округе Котельники Мособласти, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.
Обновлено в 16:25
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Кино
Среди персонажей киновселенной Marvel может появиться Красный Халк
Среди персонажей фильмов киновселенной Marvel в скором будущем может появиться новый герой – Красный Халк.
Обновлено в 10:16
Политика
В МИД ответили на заявление Помпео о Крыме
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского госсекретаря Майка Помпео о принадлежности Крыма.
Обновлено в 01:01
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Политика
США введут новые санкции против России 26 августа
Минфин США заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу 26 августа. об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25