Политика
Путин предупредил о дестабилизации на Балканах из-за действий КосоваВедомости 12:36
«Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косова могут привести к дестабилизации на Балканах», – резюмировал Путин.
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Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая, что подобные безответственные действия руководства Косова могут привести к дестабилизации на Балканах.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
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Обновлено в 13:59
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»
Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
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Наука
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По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад.
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«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56