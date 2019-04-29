Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт СаакашвилиГазета.Ru 07:25

"Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - добавил Путин. По мнению Путина, возвращение украинского паспорта Саакашвили - было бы справедливым решением.
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ТАСС07:28
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