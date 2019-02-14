Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГГазета.Ru вчера в 13:03

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил ужесточить наказание для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). "Воров в законе" планируется наказывать на срок до 15 лет лишения свободы, если суд докажет их "высшее положение в преступной иерархии".

Происшествия Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.

Политика Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

Политика Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.

Политика Орешкин рассказал, за что его не любят в кабмине Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что его "не любят" в правительстве за позицию по оптимизации работы министерств, призывающую к пересмотру их деятельности в пользу выхода из "зоны комфорта".

Политика ЕС согласовал новые санкции против россиян Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Происшествия Автоматика остановила новейший блок Ленинградской АЭС — 2 Автоматика остановила новейший блок № 1 Ленинградской АЭС — 2, который был построен по современному российскому проекту и сдан в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года.

Происшествия На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.

Хоккей Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей со счетом 16:1 Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в тренировочном хоккейном матче в Сочи.

Происшествия В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.

Экономика В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефона, но и для подделки голоса, заявил на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Политика Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.

Происшествия В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), против них возбудили уголовное дело.

Шоу-бизнес Певица Лолита возмущена размером своей пенсии Певице Лолите Милявской в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, но она пока не получает никаких выплат, так как ей никак не могут подсчитать их ежемесячный размер.

Экономика Siemens и РФПИ проложат пути на Урале ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.

Космос Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.

Политика США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы 28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Экономика ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму.

Происшествия По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома» В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".

Политика Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока-2» Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока-2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.

Транспорт Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.

Общество Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.

Музыка Ургант снял пародию на поющих Дворковича и Ткачева Телеведущий Иван Ургант снял пародию на видео, в котором экс-госслужащие поют песни в самолете.

Происшествия Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».

Армия и оружие Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта «На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.