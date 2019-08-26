Политика
ВедомостиПутин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте ингушского парламента.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба парламента Ингушетии, по итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания.Коммерсантъ08:35
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Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Футбол
145-летний «Болтон» может прекратить свое существование
Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 06:55
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец 07:43
Футбол
Мбаппе выбыл на месяц из-за травмы
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит четыре недели из-за травмы, его одноклубник Эдинсон Кавани выбыл на три недели, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
РИА Новости 08:49
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Культура
Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ
Экспресс газета 03:38
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Политика
Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
Коммерсантъ 07:56
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика
Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.
Life.ru 06:36
Футбол
ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов
Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов.
ProstoProSport 09:24
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия
В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру
Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.
Московский Комсомолец 08:42
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений
Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Парламентская газета 04:39
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34