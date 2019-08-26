с чего всё началось

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте ингушского парламента.

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Футбол 145-летний «Болтон» может прекратить свое существование Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» может прекратить свое существование, сообщает Sky Sports.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.

Футбол Мбаппе выбыл на месяц из-за травмы Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустит четыре недели из-за травмы, его одноклубник Эдинсон Кавани выбыл на три недели, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Гаджеты Google анонсировал обновление Android на смартфонах 3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.

Футбол «Локомотив» может усилиться футболистом «Интера» Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Политика Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.

Армия и оружие Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Политика Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8 В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.

Футбол ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов.

Политика Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.

Происшествия В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.

Армия и оружие Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Наука Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.

Армия и оружие Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.