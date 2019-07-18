Недвижимость
Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджетаForbes 18 июля в 14:30
Предложение президента указано в перечне поручений по вопросам жилищного строительства, который опубликован на сайте Кремля. Правительство должно изучить целесообразность выдачи субсидий на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по жилищным кредитам.
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