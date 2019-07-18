Предложение президента указано в перечне поручений по вопросам жилищного строительства, который опубликован на сайте Кремля. Правительство должно изучить целесообразность выдачи субсидий на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по жилищным кредитам.

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика Команда задержанного Ираном британского танкера останется на борту Экипаж британского нефтеналивного танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, будет оставаться на борту судна, пока проводится расследование.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Единоборства Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Футбол «Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ» Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года. Контракт Ло Чельсо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года.

Происшествия В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома 14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.

Космос Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия на космодроме Байконур утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13».

Происшествия Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Политика Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия» История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.

Здоровье Московские врачи успешно прооперировали женщину с редкой патологией носовых пазух Отмечается, что к врачам обратилась женщина с жалобами на постоянную головную боль, усиливающуюся на холоде или при резкой смене погодных условий.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Украинское правительство утвердило введение специальных пошлин на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.

Здоровье Медики рассказали о скрытых опасностях твердого сыра Именно поэтому в день рекомендуется съедать не более 30-50 граммов твердого сыра. Врачи советуют отталкиваться от жирности сыра.

Здоровье В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики «Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.

Авто Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.