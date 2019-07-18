Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Авто
В России автомобили BMW получили новые цены
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание сразу 14 моделей BMW.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Политика
The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)
Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница»
Отмечается, что актера не стало 19 июля. Прощание с Миловановым пройдет на главной сцене театра, где долгое время служил актер.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено 16 июля в 15:48
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие
Зеленский назвал «завершение войны» приоритетной задачей для Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на территории Донбасса.
Обновлено в 07:55
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
На фото показали кнопочный телефон Nokia с ОС Android
Принцип работы остался прежним. В сети появились фотографии кнопочного телефона с операционной системой Android.
Обновлено в 04:33
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Пациентские организации подключат к работе координационных советов по защите прав застрахованных
В рамках координационных советов, действующих во всех регионах России, будут созданы специальные рабочие группы (в них тоже войдут представители пациентского сообщества), которые займутся вопросами защиты прав больных с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.
Обновлено в 06:08
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Игры
В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну
Распродажа приурочена к годовщине высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну, которая состоялась 20 июля 1969 года.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра образцов модулей для проживания «всушников» оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 08:51