Недвижимость

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Ипотека, ИЖС и бесплатное жилье: о чем новые поручения Путина

РБК07:18

Путин заплатит россиянам за ипотеку

News.ru07:04

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомостивчера в 13:50

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Вести.Ruвчера в 21:25

Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке

Lenta.ruвчера в 19:21

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

Forbesвчера в 14:30

Путин поручил субсидировать первый взнос по ипотеке

Московский Комсомолец01:36
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Авто

В России автомобили BMW получили новые цены

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание сразу 14 моделей BMW.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Экономика

С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии

Обновлено в 07:45
Политика

The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)

Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Обновлено в 09:03
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Кино

Умер актер сериала «Государственная граница»

Отмечается, что актера не стало 19 июля. Прощание с Миловановым пройдет на главной сцене театра, где долгое время служил актер.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено 16 июля в 15:48
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Происшествия

Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе

Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Авто

Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»

Обновлено вчера в 04:58
Армия и оружие

Зеленский назвал «завершение войны» приоритетной задачей для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на территории Донбасса.
Обновлено в 07:55
Общество

Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09
Политика

В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России

Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

На фото показали кнопочный телефон Nokia с ОС Android

Принцип работы остался прежним. В сети появились фотографии кнопочного телефона с операционной системой Android.
Обновлено в 04:33
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой

Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Пациентские организации подключат к работе координационных советов по защите прав застрахованных

В рамках координационных советов, действующих во всех регионах России, будут созданы специальные рабочие группы (в них тоже войдут представители пациентского сообщества), которые займутся вопросами защиты прав больных с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.
Обновлено в 06:08
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Игры

В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну

Распродажа приурочена к годовщине высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну, которая состоялась 20 июля 1969 года.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра образцов модулей для проживания «всушников» оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 08:51
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