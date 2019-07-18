Политика
Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотекеМосковский Комсомолец 01:36
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки. Список поручений по вопросам строительства жилья размещен на официальном сайте Кремля.
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Происшествия
Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
16 июля у одного из домов по проспекту Металлистов в Санкт-Петербурге росгвардейцы якобы изъяли у 15-летнего подростка наркотики.
Обновлено вчера в 11:36
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек
Число погибших при пожаре в студии по производству аниме, расположенной в японском городе Киото, возросло до 25, сообщил NHK.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
После задымления самолета в Шереметьево двое попали в больницу
Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван, госпитализировали двоих пассажиров.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено 17 июля в 05:27
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Общество
Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Пальмовое масло могут лишить льгот на НДС
Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20 процентов планируется внести на рассмотрение в Государственную думу.
Обновлено 17 июля в 15:54
Происшествия
Под Новосибирском на заводе «Сибирский гурман» проходят обыски
Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман», расположенном в посёлке Красный Восток в Новосибирской области, работают следователи и силовики в масках, пишет НГС со ссылкой на слова очевидцев.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.
Обновлено в 01:32
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты
Новый фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа
Хотя официальная презентация нового фитнес-браслета Honor Band 5 пройдет только 23 июля, предварительные заказы на него уже принимаются.
Обновлено вчера в 12:11
Транспорт
Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии метро
Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца
60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Политика
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион
На аукцион выставлены 99,7726% акций Проминвестбанка (украинская «дочка» российского Внешэкономбанка).
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Глава Еврокомиссии предложила для России санкции и диалог
Санкции должны быть сохранены в отношении России, заявила будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено вчера в 18:27
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Космос
Специалисты ЕКА ответили, упадёт ли в этом году на Землю опасный астероид
Астероид 2006 QV89 был открыт в 2006 году. Астрономы вычислили, что он может нанести удар по Земле 9 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Неймар назвал лучшего игрока чемпионата Франции
Нападающий "ПСЖ" Неймар назвал лучшего футболиста, против которого играл во Франции. Бразилец с 2017 года выступает за парижский клуб.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Путин назвал условие полного урегулирования в Донбассе
Путин заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.
Обновлено вчера в 12:28