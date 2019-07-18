Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотекеLenta.ru вчера в 19:21
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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